محادثات "عالية المستوى" بين الكوريتين في هذا الموعد؟

جهينة نيوز

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم السبت موعد محادثات على مستوى عال مع جارتها الشمالية.

وقالت وزارة التوحيد في كوريا الجنوبية إن بيونغ يانغ وافقت على إجراء محادثات ذات مستوى عال بين الكوريتين يوم 29 مارس/آذار، بحسب وكالة "رويترز".

وأشارت إلى أن تلك المحادثات ستتم في قرية الهدنة الحدودية "بانمونغوم".

وسيهتم الاجتماع بالتحضير للقمة بين زعيمي كوريا الجنوبية والشمالية، تمهيدا لمحادثات السلام بينهم.

وكانت بيونغ يانغ، قد أعلنت في وقت سابق عن موافقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، لقاء رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن، لحل كافة القضايا الخلافية بشأن البرنامج النووي الكوري الشمالي.

كما أشار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلى أنه قد يلتقي بزعيم كوريا الشمالية، بعدما أبدى الأخير نيته نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في حال ضمان أمن بلاده.