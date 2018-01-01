الشرطة البريطانية تقتحم مقر شركة كامبريدج أناليتيكا

جهينة نيوز

أفادت مصادر إعلامية عن قيام الشرطة البريطانية بإقتحام مركز شركة "كامبريدج أناليتيكا" في لندن مساء اليوم الجمعه و ذلك بعد ساعات على دعوة الكونجرس الأمريكي لمؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرغ للاستجواب و ذلك في فضيحة كبيرة بسبب تسريب بيانات خمسين مليون مستخدم حيث قامت الشركة البريطانية "كامبريدج أناليتيكا" بالوصول الى معلومات مستخدمي موقع الفيسبوك و ساهمت بوصول دونالد ترامب الى السلطة.

و تأتي فضيحة الفيسبوك و الشركة البريطانية وسط حملة إعلامية تتهم روسيا بالتدخل في الإنتخابات الأمريكية مما أدى الى خسارة هيلاري كلينتون و فوز دونالد ترامب بالحكم , و بالتزامن مع كشف العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن أن شركة فيسبوك تقوم بجميع بيانات و محادثات و اسرار المستخدمين و بيعها.