الشرطة البريطانية تقتحم مقر شركة كامبريدج أناليتيكا

السبت, 24 آذار 2018 الساعة 01:18 | سياسة, عالمي

الشرطة البريطانية تقتحم مقر شركة كامبريدج أناليتيكا

جهينة نيوز

أفادت مصادر إعلامية عن قيام الشرطة البريطانية بإقتحام مركز شركة "كامبريدج أناليتيكا" في لندن مساء اليوم الجمعه و ذلك بعد ساعات على دعوة الكونجرس الأمريكي لمؤسس الفيسبوك مارك زوكربيرغ للاستجواب و ذلك في فضيحة كبيرة بسبب تسريب بيانات خمسين مليون مستخدم حيث قامت الشركة البريطانية "كامبريدج أناليتيكا" بالوصول الى معلومات مستخدمي موقع الفيسبوك و ساهمت بوصول دونالد ترامب الى السلطة.

و تأتي فضيحة الفيسبوك و الشركة البريطانية وسط حملة إعلامية تتهم روسيا بالتدخل في الإنتخابات الأمريكية مما أدى الى خسارة هيلاري كلينتون و فوز دونالد ترامب بالحكم , و بالتزامن مع كشف العميل السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي إدوارد سنودن أن شركة فيسبوك تقوم بجميع بيانات و محادثات و اسرار المستخدمين و بيعها.


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