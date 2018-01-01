أبراج يوم السبت 2018/3/24 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٤/ ٣: صاحب حركة ومتطور وذكي متكبر مستقل متملق لكن عنده مواظبة على إنتاج الطاقة حتى يتحرر من القلق، احيانا قوي واحيانا مرن، تصرفاته تعكس اتزان داخلي يستمده من حدسه يحترم أحاسيس غيره، يزن الامور بالعدل سنة ٢٠١٨ له سنة الاستحقاق والبراهين والجهود تتطلب الكثير من العزم والطاقة والجهود وللبعض نجاحات، قصة تتعلق بمشاكل إدارية او قانونية وفيها تباطؤ وتأخير، وللبعض عليه الصبر وتجنب الكسل وللبعض سنة تغيير وحركة وانتقال وعلاقات مع عالم خارجي او مسؤولين.

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: نهارك متعب فيه عناء يصل لأعمالك البسيطة، مطلوب منك جهد إضافي، حاول حماية عائلتك وتجنب رفع الصوت في النقاشات وخاصة ان الأجواء ملبدة، لا تنفرد بالقرارات احتمال ظهور مشاكل صحية، كن منتبه لان الطباع متقلبة وتجنب توقيع أي وثائق مهمة، تتحدث عن اتفاقيات وصفقات تحصل مع محيطك، مشغول بالبيت

الثور: الحركة كثيرة، زيارات اتصالات وبإمكانك تغيير بعض الاحوال حتى تثبت حضورك عن طريق مسألة، مسائل عالقة تجد فيها تفاهم اليوم، مقابلاتك ناجحة ومشاريع جديدة توضح الافكار تطرد المخاوف والشكوك، حظ بالحركة والتواصل والاخوة والجيران، اعمالك فنية ثقافية وتجارية وتلاقي اعجاب من بعض النافذين

الجوزاء: لا تؤجل ولا تماطل، تحقق انجاز مالي مهم على الرغم من المسؤوليات خاصة انه لديك أقساط مترتبة عليك، ناقش بهدوء ولا تخضع لشروط لست مقتنعا فيها ولا تتورط بنقاشات وجدالات تشعر بالارهاق فترة غير موفقة على صعيد الاعمال لكن اليوم لديك فرصة مالية في الطريق يعطيك فرص مالية قادمة في الطريق نهار مثمر لكن اتخذ حذرك على صعيد الامور المالية

السرطان: القمر ببرجك تأخذ خطوة جريئة وتقوم بمهمة صعبة حتى تقطف ثمار من بعض الجهود السابقة، تسمع خبر سعيد ومزاجك أفضل وتعزز موقعك على مختلف الأصعدة وصديق او حليف جديد يحقق لك مشاريعك، لا تتردد نهارك فيه قوة ونشاط، تجنب الاخطاء وكن منتبها، امر يتعلق بالاهداف البعيدة، نهار واعد لان القمر ببرجك

الاسد: نهار متعب لا تسمح لمشاعر الغضب ان تجرك إلى لمشكلة او فشل، يوم مشحون بطاقة سلبية حاول أن تتحفظ وتعبر عن هذا النهار بسلام، حاول إنهاء أعمالك، استرح وانتبه لصحتك لا تعمل خلاف يوم معاكس بالعموم، انتبه لعملك وخذ بحدسك احتمال ان يحالفك الحظ، خيبة امل ونميمة وفقدان اغراض لذا انتبه، تفاءل وقد تضطر للاعتذار عم مشاركة

العذراء: تتابع اعمالك وصداقاتك ولقاءاتك بنجاح، تأثيرات نهارك قوية وفعالة تطال كل حياتك على مختلف المستويات والاصعدة، تتقرب من الاصدقاء والاحبة حتى تعزز الروابط معهم، على الرغم من تنوع المفاجآت والواجبات والضغوطات ستفرح بانفراج وتسوية او أمنية تتحقق، استغل هذا النهار مع الاصدقاء بدعوة او حفلة او عيد ميلاد، حماسة واعمال خلف الستار، فرص جديدة بعملك تستطيع ان تلتقطها

الميزان: مشغول وتكثر مسؤولياتك مع ذلك تتعرض لاتهام أو انتقاد ضدك بمزاجيتك قد تسبب النفور والتوتر لنفسك، كن طيب القلب وبأمكانك التراجع عن القرارات حتى ياتيك الحظ والعون من خلال حليف لك، تفادى التقصير شرط الدقة باحترام المواعيد، تتدخل بشؤون الغير او غيرك يتدخل بشؤونك ممايسبب لك الاحباط او النميمة او التعب، للبعض زيارة طبيب او تعامل مع غرباء

العقرب: بما ان القمر ببرج صديق لك ستاخذ مبادرة وتكون عندك مواجهة في امر يساعدك في مقابلة تكون لصالحك، كرر المحاولات وناقش وصالح مواضيع مهمة بمحيطك تسمع خبر من بعيد تستقبل زوار، نهار جيد لتطرد التوتر الداخلي وتنشط ذاكرتك، احتمال فرصة مال في الطريق حركة مالية عندك ويوم جيد للتجارة، تسويات وحركة فترة مشاريع بعيدة المدى كن دقيق وانتبه من البذخ والصرف

القوس: تحصل على تضامن بقضيتك تناقش امور مالية قروض ومعاملات إدارية فواتير متراكمة، مناقشات امور تعمل احراج للغير بسبب امر عائلي او وضع صحي، لا تجازف بهدوئك تحامل على جراحك نظم مصاريفك منعا لحدوث ازمة

الجدي: تهوا الجدال والنقاشات العقيمة وانت اليوم امام مرحلة فيها الكثير من التساؤلات، قد تشكو من غياب الأحبة او تشعر بجفاف بعلاقاتك مع الشريك العاطفي لذلك انتبه وللبعض شراكة عمل، انتبه على جميع الأصعدة لأن الخصم أقوى منك، لا تخالف القوانين حتى لا تدافع عن نفسك إلى، لا تتردد بالانسجام وللبعض عقد او توقيع عقد، المقاومات هي من اجل وصولك لاهدافك، نهارك متقلب وفيه شكوك وتردد حاول ان تحمي نفسك وصحتك

الدلو: يتراكم العمل عليك كن متفهما للالتباس مع الاخرين فقد يكون بسبب العمل الكثير او المشاريع الكثيرة، بالنسبة لك نهارك قصير ولا يسمح لك باللهو، نظم وقتك حتى لا تتداخل مواعيدك، لا تقسو على نفسك وليكن لديك وقت راحة بين الفترة والأخرى، انتبه لصحتك حتى تستطيع ترتيب مهامك الرتيبة

الحوت: ابق متحفظ، تشرق بحياتك بعض الامنيات وتكسب قلب جديد، مسرح للقاءات الاستثنائية حركتك كبيرة تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، تبلور لمشروع خلاق مطلوب فيه التفهم والهدوء، فرص لمصالحة، كن طويل البال لتتخطى بعض العقبات بسبب المشاكل السابقة، دعم وامكانية لتاسيس علاقة مع الاخرين وتمارس هواية تحبها، نهار جيد