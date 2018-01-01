الكونغرس الأمريكي يقلص الدعم العسكري لأوكرانيا

جهينة نيوز

قرر الكونغرس الأمريكي تقليص المساعدات العسكرية لأوكرانيا وتقديم 200 مليون دولار فقط، وسيتم ذلك قبل 30 سبتمبر من هذا العام.

وقالت السلطات الأمريكية إن هذا المبلغ مسموح بصرفه للأسلحة الدفاعية باستثناء أنظمة الدفاع الجوي المحمولة، ويمنع استخدامه لمساعدة كتيبة "آزرف" اليمينية المتطرفة الأوكرانية.

وأشار الخبير السياسي، رئيس كرسي العلوم السياسية والاجتماعية في جامعة بليخانوف الاقتصادي أندريه كوشكين، إلى أن سبب هذا التقليص يعود إلى خيبة أمل واشنطن بعدم وجود أي نتائج إيجابية للاستثمار الأمريكي في أوكرانيا. وقال الخبير إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قلقان لأن الإصلاحات في أوكرانيا تجري ببطء، فيما لا تتخذ كييف أي تدابير للقضاء على الفساد، أما النقود الأمريكية فتُصرف بلا فائدة. ولذلك تقليص الأموال يعتبر إشارة للإدارة الأوكرانية بأن الجانب الأمريكي لا ينوي استثمار الأموال في أوكرانيا إلى ما لا نهاية.

المصدر: RT