لافروف يعلق على تعيين جون بولتون

جهينة نيوز

وصف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، مستشار الأمن القومي الجديد، جون بولتون، بأنه رجل دبلوماسي وسياسي صلب، وأنه سيعمل على تنفيذ النهج الذي يضعه له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال لافروف لـ وكالة "سبوتنيك"، "إنه (بولتون) بالتأكيد دبلوماسي وسياسي صلب، وبطبيعة الحال، سيسير على الخط السياسي الذي يرسمه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب" و هو ما يمكن تفسيره بأن روسيا لا تعير إهتمام لتغير أي مسؤول امريكي.

وأضاف لافروف، بأن ترامب يعمل على تعيين المسؤولين، اعتمادا على فهمه الخاص للتحديات التي تواجه الإدارة الأمريكية.

وأوضح، "لقد عملت معه. وكان القائم بأعمال المندوب الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة… ولكن بعد تقاعده من منصبه، قال إنه لا يزال في دوائر العمل السياسية، ونحن كنا على اتصال بشكل دوري، وهو شخص مهني".

يذكر أن الرئيس ترامب عين جون بولتون، مستشاراً للأمن القومي الأمريكي، بدلاً من هربرت ماكماستر.