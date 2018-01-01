بعد ثلاث سنوات من العدوان على اليمن الجبير: ايران تريد تدمير اليمن

جهينة نيوز

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحفي من واشنطن "ناقشنا مع نظرائنا الأمريكيين كيفية مواجهة نقل إيران الصواريخ البالستية إلى الحوثيين في اليمن"، مشددا أن "النقاشات كانت غنية ونتطلع سوية لتعزيز العلاقات بين أمتينا وبلدينا".

و قال الجبير أن إيران تسعى لتدمير اليمن وأن "الميلشيات الحوثية" حسب وصفه تستهدف المدنيين, و يأتي هذا التصريح بعد ألف يوم من العدوان السعودي على اليمن الذي تسبب بكوارث إنسانية و في اليوم الذي دعت فيه العفو الدولية الغرب لوقف بيع الأسلحة للسعودية التي ترتكب جرائم حرب في اليمن.

و في سياق آخر أعلن وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، اليوم الجمعة، أن روسيا قوة كبرى ولها مشاركات كبيرة في المنطقة

قال الجبير في مؤتمر صحفي، "خلال السنوات الماضية لدينا مناقشات واضحة وشفافة مع روسيا لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة"، مضيفا أن "روسيا قوة كبرى ولها مشاركات كبيرة في المنطقة، ونسعى لمزيد من التعاون مع روسيا لإحلال السلام في المنطقة".

ومن الجدير بالذكر أن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير يزور الولايات المتحدة في إطار وفد يترأسه ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الذي تعرض لاهانة من ترامب حين وضع عليه بروشورات الاسلحة التي يريد ترامب ان يبيعها للسعوديين ضمن سياسة إدفع مقابل الحماية أو ما سماه ترامب "حلب البقرة الحلوب حتى تجف".