اتفاق أمريكي- سعودي لإنهاء الحرب في اليمن

الجمعة, 23 آذار 2018 الساعة 21:33 | سياسة, عالمي

اتفاق أمريكي- سعودي لإنهاء الحرب في اليمن

جهينة نيوز:

أعلنت الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة 23 مارس/ آذار، أن واشنطن والرياض توصلتا إلى اتفاق بشأن الحرب في اليمن.

و قالت هيذر ناويرت، المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن اجتماعا تم بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، جون سوليفان.

وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا في الاجتماع على ضرورة ماسة لعملية سياسية لإنهاء الصراع الدائر في اليمن.

وقالت ناويرت: "خلال اجتماعهما ناقش نائب الوزير وولي العهد، مجموعة واسعة من القضايا الثنائية والإقليمية".

وتابعت "أما بشأن اليمن، فتشارك الطرفان تقييمات الأوضاع الإنسانية، واتفقوا على الحاجة الملحة، إلى حاجة سياسية لإنهاء الحرب".


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