مدرب المنتخب الأرجنتيني يستقر على 15 لاعباً لخوض غمار مونديال روسيا

جهينة نيوز:

حسم خورخي سامباولي المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني ،خياراته الفنية بإختيار كافة الأسماء التي ينوي استدعاءهم لقائمة الـ 23 لاعباً لخوض غمار نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا.

وكان سامباولي قد وقع اختياره على 15 لاعباً بشكل نهائي، على ان يختار الأسماء الثمانية المتبقية خلال الفترة المقبلة ، وتحديداً قبل إعلانه القائمة النهائية التي سترافقه إلى روسيا.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن سامباولي وقع اختياره على حارسين من اصل ثلاثة ، وهما سيرجيو روميرو (مانشستر سيتي الإنكليزي) و ناهويل غوزمان (تايجرز أونال المكسيكي) ، بينما سيتنافس كل من ويلي كاباليرو (تشيلسي الإنكليزي) و فرانكو أرماني ( ريفر بلايت الأرجنتيني) على منصب الحارس الثالث للمنتخب .

وعلى مستوى خط الدفاع اختار كلا من غابريل ميركادو (إشبيلية الإسباني) ونيكولاس أوتامندي (مانشستر سيتي الإنكليزي) و ماركوس روخو ( مانشستر يونايتد الإنكليزي) و فدريكو فازيو ( روما الإيطالي) و اتشونا (سبورتنيغ لشبونة البرتغالي) .

وتبقى الفرصة متاحة أمام خمسة مدافعين للتواجد ضمن القائمة الأساسية وهم راميرو موري من ( ايفرتون الإنكليزي) ونيكولاس تاجليافيكو ( اياكس امستردام الهولندي) و جيرمان بيزيلا ( فيرونتينا الإيطالي) و فابريسيو بوستوس ( إنديبندينتي الأرجنتيني).

وعلى مستوى خط الوسط حجز مكاناً في التشكيلة الأساسية كل من لوكاس بيغليا (ميلان الإيطالي) وخافيير ماسكيرانو ( هيباي فورتون الصيني) وإيفر بانيغا (إشبيلية الإسباني) .

وتبقى الفرصة متاحة امام ستة لاعبين للسفر إلى روسيا ، لم يتم البت في هويتهم من قبل الجهاز الفني حتى الآن ، من أبرزهم ادواردو سالفيو ( بنفيكا البرتغالي) وإينزو بيريز (ريفر بليت الأرجنتيني) و بابلو بيريز ( بوكا جونيورو الأرجنتيني) و مانويل لانزيني ( ويست هام يونايتد الإنكليزي).

اما خط الهجوم فيتكون من الخماسي ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني) و سيرجيو اغويرو (مانشستر سيتي الإنكليزي) و آنخيل دي ماريا ( باريس سان جيرمان الفرنسي ) و غونزالو هيغوايين ( يوفنتوس الإيطالي) وكريستيان بافون ( بوكا جونيور الأرجنتيني).

وتبقى فرصة ضئيلة امام عدد من المهاجمين في السفر إلى روسيا ، من ابرزهم الثنائي المتألق في الدوري الإيطالي ماورو ايكاردي نجم و هداف إنتر ميلان و باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس ، بالإضافة إلى انخيل كوريا نجم نادي اتلتيكو مدريد الإسباني.

ووضع مدرب الأرجنتين اعتبارين بإبقائه على ثمانية أماكن شاغرة في قائمة الثلاثة وعشرين لاعباً، حيث يأتي الاعتبار الأول بإبقائه على المنافسة بين اللاعبين المعنيين لإثبات أنفسهم في التشكيلة الرسمية

، فيما يأتي الاعتبار الثاني متعلقاً بإمكانية تعرض اي لاعب لإصابة قبيل انطلاق المونديال ، لتكون الفرصة متاحة أمامه لاستدعاء خليفته ليحل بديلاً عنه.

وتخوض الأرجنتين غمار الدور الأول في بطولة كأس العالم ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا و كرواتيا و إيسلندا ، حيث سيستهل ميسي وزملاؤه البطولة بلقاء ضد إيسلندا ثم يخوضون نزالاً مع كرواتيا على ان ينهوا دور المجموعات بمواجهة قوية أمام منتخب نيجيريا.