دراسة تحذر من إصابة الرجال بالخمول

جهينة نيوز:

حذّرت دراسة كورية حديثة أجراها باحثون في مستشفى كانغ بوك سامسونغ في كوريا الجنوبية من أنّ الخمول البدني والجلوس لفترات طويلة يزيدان من خطر إصابة الرجال بمشكلات المسالك البولية.

وتتمثل هذه المشكلات في التهاب المثانة أو التهاب مجرى البول أو التهاب البروستات.

وراقب الباحثون 69 ألفاً و795 رجلاً كورياً في منتصف العمر، ووجدوا أنّ الخمول البدني والجلوس لفترات طويلة ارتبطا بتطوّر أعراض مشكلات المسالك البولية لدى الرجال، وخصوصاً مشكلة تخزين البول.

وقال قائد فريق البحث، الدكتور هيونغ جاي بارك، إنّ «النتائج تدعم أهمّية تقليل وقت الجلوس وتعزيز النشاط البدني».

وأضاف أنه «لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لرصد تأثير سلوكيات الحياة الخاملة على المسالك البولية».