روسيا تنفي إستعمال ذخائر حارقة و تكشف معلومات عن الخوذ البيضاء

جهينة نيوز

نفت الدفاع الروسية أنباء وسائل إعلام زعمت قيام سلاح الجو الروسي بتوجيه ضربات "بقنابل حارقة" على الغوطة الشرقية في سوريا.

وقالت الدفاع في بيان: "الطيران الروسي لا يشن ضربات على المناطق السكنية في الغوطة الشرقية، وعلاوة على ذلك، لا يستخدم ذخيرة حارقة ، على عكس التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. وأضافت أن "الأنباء، التي نشرها المحتالون من أمثال "الخوذ البيضاء" وما يسمى بـ "مرصد حقوق الإنسان في سوريا" على حساب المأساة الانسانية ما هي إلا كذب".

وأشار البيان إلى أن استطلاع مئات من سكان الغوطة الشرقية الخارجين إلى المناطق الآمنة بمساعدة مركز المصالحة الروسي تشير إلى أن "الخوذ البيضاء" تنشط فقط في مناطق سيطرة "النصرة" ولا يقدمون أي مساعدة للسكان.

و يذكر ان صفحات المسلحين نشروا مقاطع فيديو تظهر كرة نارية صغيرة تحترق زعموا انها قذائف حارقة اطلقتها طائرات روسية.