دبلوماسيو بريطانيا يغادرون السفارة في روسيا

جهينة نيوز:

غادرت ثلاث حافلات صغيرة مع دبلوماسيين السفارة البريطانية في موسكو. هذا وتدهورت العلاقات بين روسيا وبريطانيا بشكل حاد على خلفية حادث وقع في مدينة سالزبوري البريطانية، حيث تم تسميم عقيد الاستخبارات العسكرية الروسية السابق، سيرغي سكريبال ، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية، وابنته يوليا. ويؤكد الجانب البريطاني بأن الدولة الروسية متورطة في تسميم سكريبال بواسطة مادة شالة للأعصاب “آ-234” التي يعتبرونها مماثلة لمادة تحت اسم “نوفيتشوك “.

وفي هذا الصدد، أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي عن عدد من تدابير ضد روسيا، بما في ذلك وترحيل 23 دبلوماسيا روسيا وتجميد جميع الاتصالات الثنائية على مستوى عال. وتنفي روسيا بشكل قاطع تورطها في تسميم سكريبال، كما أعلنت وزارة الخارجية الروسية في 17 آذار/مارس الجاري عن إجراءات جوابية ضد المملكة المتحدة، واعتبرت 23 دبلوماسي في السفارة البريطانية أشخاصاً غير مرغوب بهم وطلبت منهم مغادرة روسيا في غضون أسبوع. كما سحبت روسيا الموافقة على طلب فتح القنصلية العامة البريطانية في سان بطرسبورغ واتخذت قراراً بإنهاء أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في روسيا.

المصدر Sputnik