المسلحون يسلمون بلدة عين ترما في الغوطة الشرقية للجيش السوري

جهينة نيوز:

أفادت روسيا اليوم بأن المسلحين وافقوا على تسليم بلدة عين ترما في غوطة دمشق الشرقية إلى الجيش السوري دون قتال.

وأكدت أن المفاوضات بين الطرفين توجت بنجاح بعد دخول لجنة مصالحة للبلدة التي شهدت منذ أمس اشتباكات عنيفة بين مسلحي "فيلق الرحمن" والجيش السوري .

وأضافت أن حالة من الهدوء كانت تسود البلدة في الساعات الماضية، مع دخول نظام وقف إطلاق النار في المنطقة حيز التنفيذ.

وجاء هذا التطور بعد مواجهات عنيفة سجلت أمس في المنطقة، حيث تمكن الجيش السوري من إحكام السيطرة على كامل وادي عين ترما ودخلت البلدة وسيطرت على مجموعة من الأبنية فيها.

المصدر: RT