الصين تلوح بفرض عقوبات على واشنطن بما يصل الى 3 مليارات دولار

جهينة نيوز

كشفت الصين عن قائمة رسوم جمركية من المحتمل أن يتم فرضها على منتجات أمريكية، ردا على فرض واشنطن رسوما جمركية على منتجاتها في أمريكا.

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب)، اليوم الجمعة 23 مارس / آذار، أن الصين تعد قائمة برسوم محتملة تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار على منتجات أمريكية تشمل لحوم خنزير وفاكهة ونبيذا.

و بحسب موقع فوريكس فإن العقوبات تشمل رسوم جمركية على لحم الخنزير الامريكي بـ 25% بالمئة و 15% على الفواكه الامريكية و النبيذ و انابيب الصلب.

ووجهت بكين تحذيرا إلى واشنطن بشأن فرض الرسوم التجارية الأمريكية على منتجاتها، مشددة على أنها لا تخشى حربا تجارية.

و كان قد وقع ترامب، أمس الخميس، مذكرة هدفها فرض قيود تجارية على الصين، وطلب من الممثل التجاري للولايات المتحدة، في فترة مدتها 15 يوما، تقديم قائمة بالسلع الصينية التي تشملها زيادة القيمة الضريبية والبدء بتقديم دعوى ضد الصين في منظمة التجارة العالمية، بشأن انتهاكات مزعومة.

وأعلن وزير التجارة في جمهورية الصين الشعبية تشونغ شان، الأحد الماضي، أن الصين لا تريد بدء حرب تجارية مع الولايات المتحدة، ولكن في حال نشوبها، فإن بكين تستطيع حماية مصالحها