حداد: سورية مستعدة للتصدي لأي عدوان أمريكي

هينة نيوز

أعرب السفير السوري لدى روسيا رياض حداد عن استعداد الجيش ومنظومات الدفاع الجوي السورية لصد أي هجوم من أجل حماية سيادة البلاد والشعب.

وعلق حداد على تصريحات واشنطن حول الاستعداد لاتخاذ إجراءات جديدة في سوريا: "إذا لزم الأمر".

وأضاف: "نحن مستعدون لأي إجراء محتمل قد تتعرض له سوريا. إن جيشنا جاهز، بالإضافة إلى قوات الدفاع الجوي. نحن مستعدون لصد أي هجوم من أجل الحفاظ على سيادة أراضينا وحماية شعبنا".

وكانت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أعلنت عن استعداد واشنطن لتوجيه ضربات عسكرية لسورية بدون موافقة مجلس الأمن من طرف واحد.