ولاية أمريكية تبتكر طريقة جديدة للإعدام بالنتيروجين !

جهينة نيوز

وافق مجلس النواب في ولاية ألاباما الأمريكية، تنفيذ حكم الإعدام بحق المجرمين باستخدام النتيروجين في الحالات التي يستحيل فيها استخدام الحقن المميتة للإعدام .

وقال النائب الجمهوري، جيم هيل خلال مناظرة بهذا الصدد: "إنها تضعهم فقط في سبات.. هذا أمر (القتل) إنساني وسريع وغير مؤلم".

معارضو القانون، يشككون في فائدة الطريقة المبتكرة، مشيرين إلى أنها لم تستخدم أبدا في السابق. وقال النائب الديمقراطي، توماس جاكسون: "سابقا استخدمنا الكرسي الكهربائي والآن نحن نعود إلى غرف الغاز".

يذكر أن هذه الممارسة لم تطبق بعد في الولايات المتحدة، بالرغم من أن ولايتي أوكلاهوما وميسيسيبي أيضا كانتا قد وافقتا على مشروع قانون مماثل لما اعتمدته ولاية ألاباما.