كمبيوتر جديد من IBM بحجم حبة الملح

جهينة نيوز

أعلنت شركة IBM عن تطويرها لأصغر جهاز كمبيوتر في العالم بحجم أصغر من حبة الملح . حيث أوضحت الشركة أن الغرض منه يكمن بالمساعدة في تتبع شحن البضائع، واكتشاف السرقة، والاحتيال، وعدم الامتثال للضوابط. كذلك، يمكنه القيام بمهام الذكاء الاصطناعي الأساسية، مثل فرز البيانات وغيرها

ووفقًا لـ IBMفإنّ هذه ليست سوى البداية، حيث يقول أرفيند كريشنا، رئيس قسم الأبحاث في الشركة: "في غضون السنوات الخمس القادمة، ستصبح أجهزة تثبيت التشفير أو أجهزة الكمبيوتر الصغيرة، مثل نقاط الحبر أو أصغر من حبة الملح، بحيث تكون مضمنة في الأجسام والأجهزة اليومية".