واشنطن تعفي أوروبا و6 دول من رسوم ضريبية

جهينة نيوز:

قال مسؤول أميركي بارز، الخميس، إن بلاده ستعفي دول الاتحاد الأوروبي و6 دول أخرى من رسوم الفولاذ والألومنيوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأوضح ممثل التجارة الأميركي، روبرت لايتهايزر، أمام لجنة في مجلس الشيوخ، أن ترامب أمر بـ"تعليق" فرض الرسوم فيما تجري محادثات لإيجاد حل دائم.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستعفي الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا والمكسيك وكوريا الجنوبية، إضافة الى دول الاتحاد الأوروبي من تلك الرسوم التي تصل إلى 25 بالمئة على الفولاذ و10 بالمئة على الألومنيوم.

وأصدر مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، هذا الأسبوع، بيانا مشتركا جاء فيه أنهم يعملون للتوصل إلى حل لتجنب فرض الرسوم على الاتحاد.

Sky newsالمصدر