اتهامات لقطر بالوقوف وراء هجمات قرصنة في الولايات المتحدة

جهينة نيوز:

نشرت صحيفة "ذي واشنطن فري بيكن" الأميركية اتهامات للدوحة بالوقوف وراء هجمات قرصنة ضد رجال سياسة أميركيين كبار من أنصار الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وحسب الصحيفة، فان هذه الهجمات نفذها وكلاء لقطر يعملون في واشنطن بهدف تخريب العلاقات بين الولايات المتحدة ودولة الإمارات.

واضافت الصحيفة إن عمليات القرصنة استهدفت إليوت برويدي، أحد كبار أنصار الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عبر وكلاء لها في واشنطن.

وقد طالب رجال السياسة الخارجية ترامب بإجراءات رادعة.

وقالت الصحيفة إن الدوحة نفت أي تورط في عمليات القرصنة، وزعمت قطر أن المواد التي تم نشرها بشأن هذه القرصنة المزعومة تم تزويرها، وذكرت الصحيفة أن محامين لبرويدي أبلغوا الدوحة بوجود أدلة دامغة تدين الحكومة القطرية.

في تفاصيل القضية، فإن وكلاء للدوحة في واشنطن حاولوا من خلال هجمات إلكترونية إثارة خلافات بين دولة الإمارات والولايات المتحدة بتسريب رسائل فحواها أن برويدي زوّد الإمارات بتقارير عن اجتماعات عقدها مع الرئيس ترامب وكبار المسؤولين في الإدارة الأميركية.

ووفقا لل صحيفة فان مستشارو برويدي، بعثوا برسالة إلى شقيق أمير قطر، الشيخ مشعل، تفيد أن لديهم أدلة غير قابلة للشك بشأن تورط قطر في هذه الفضيحة، وجرى الحصول على تلك الأدلة بالتعاون مع جهات رسمية أميركية ذات صلة بينها إدارة مكافحة التجسس.