روسيا تطالب بتفتيش مختبر بورت داون البريطاني

الجمعة, 23 آذار 2018 الساعة 12:33 | سياسة, عالمي

روسيا تطالب بتفتيش مختبر بورت داون البريطاني

جهينة نيوز

أكد السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، تأييده لفكرة قيام منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية بتفتيش مركز البحوث البريطاني في بورت داون.

وقال السفير خلال مؤتمر صحفي إن خبراء منظمة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية يتواجدون في بريطانيا بسبب حادث سالزبوري، مشيرا إلى أنه يتعين عليهم معرفة كيفية اكتشاف البريطانيين مكون ومصدر المادة السامة التي استخدمت لتسميم سكريبال، وإمكانية وجود "مخزون هذه المادة في مختبر بورت داون".

هذا وأكد القائد السابق لقوات الحماية الإشعاعية، والكيميائية، والبيولوجية الروسية، إيغور كيريلوف، أن مختبر بورت داون في بريطانيا يستخدم للقيام بتجارب على الأسلحة الكيميائية.

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغما عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار/ مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني، الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا