"يوتيوب" يحظر كل الفيديوهات التي تروج للأسلحة وملحقاتها

جهينة نيوز:

في تحديث جديد لسياساته، قرر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" حظر كل مقاطع الفيديو التي تستعرض الأسلحة وملحلقاتها.

ويشمل الحظر كذلك الفيديوهات التي تتضمن روابط مباشرة لمواقع مختصة في بيع الأسلحة، وكذلك أية نصائح لترقية الأسلحة النارية لكي تطلق النار بشكل تلقائي أو أتوماتيكي.

وبحسب موقع "ماذربورد"، فإن "يوتيوب" أزال بالفعل فيديوهات تنتمي لهذه النوعية، وهو ما سبب ذعرا لعدد من مدوني الأسلحة على "يوتيوب".

ويقول جورغ سبرايف إن "يوتيوب" اتخذ هذه الخطوة من دون إعلام أن مدون فيديوهات بشكل مسبق، وأضاف أن العديد من أصحاب قنوات بيع الأسلحة يشعرون من مصيرهم، بحذف فيديوهاتهم القديمة، وهو ما سيترتب عليه فقدانهم لقنواتهم.

وأكد سبرايف أنه على "يوتيوب" أن يمنح أصحاب هذه القنوات فرصة من أجل حذف فيديوهاتهم القديمة، وليس بهذه الطريقة التي يعاملون بها شركائهم.

يذكر أن هذا ليس هو الإجراء الأول الذي يتبعه "يوتيوب" بشأن الأسلحة؛ فسبق له وأن حظر فيديوهات تعليمية حول استخدام الأسلحة، بعد وقوع حادث مدينة لاس فيغاس الأمريكية في العام الماضي.

sputnikالمصدر