(تويز آر أس) تُغلق متاجرها بعد 70 عاما

الجمعة, 23 آذار 2018 الساعة 11:56 | منوعات, منوعات

(تويز آر أس) تُغلق متاجرها بعد 70 عاما

جهينة نيوز:

أعلن ديف براندون، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر ألعاب الأطفال الشهيرة (تويز آر أس) أنها سوف تُغلق بعد 70 عاما كاملة، .

وقال السيد براندون، أمام جمع من 600 موظف، في نبرة مفعمة بالألم: «إنني أشعر بالانهيار لأننا بلغنا هذه المرحلة المزرية. وإنني على يقين من أننا قد بذلنا قصارى جهدنا، في ظل ظروف تحولت إلى ما يشبه المستحيل». .

و ذكرت تقارير صحفية أن سبب انهيار (تويز آر أس) المنافسة الشديدة والمحتدمة من جانب (وولمارت) و(أمازون) - بالإضافة إلى أكثر من 5 مليارات دولار من الديون المتراكمة على الشركة منذ عام 2005 .

يذكر أن الشركة أعلنت إفلاسها العام الماضي بموجب الفضل (11) من القانون، على أمل معاودة الظهور بصورة أفضل من قبل كما قال السيد براندون و لكن تكشفت الخطط المتفائلة عن انهيار سريع ومذهل.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا