(تويز آر أس) تُغلق متاجرها بعد 70 عاما

جهينة نيوز:

أعلن ديف براندون، الرئيس التنفيذي لسلسلة متاجر ألعاب الأطفال الشهيرة (تويز آر أس) أنها سوف تُغلق بعد 70 عاما كاملة، .

وقال السيد براندون، أمام جمع من 600 موظف، في نبرة مفعمة بالألم: «إنني أشعر بالانهيار لأننا بلغنا هذه المرحلة المزرية. وإنني على يقين من أننا قد بذلنا قصارى جهدنا، في ظل ظروف تحولت إلى ما يشبه المستحيل». .

و ذكرت تقارير صحفية أن سبب انهيار (تويز آر أس) المنافسة الشديدة والمحتدمة من جانب (وولمارت) و(أمازون) - بالإضافة إلى أكثر من 5 مليارات دولار من الديون المتراكمة على الشركة منذ عام 2005 .

يذكر أن الشركة أعلنت إفلاسها العام الماضي بموجب الفضل (11) من القانون، على أمل معاودة الظهور بصورة أفضل من قبل كما قال السيد براندون و لكن تكشفت الخطط المتفائلة عن انهيار سريع ومذهل.