غواصة نووية امريكية تعجز عن خرق 40 سم من الجليد

جهينة نيوز

عجزت الغواصة النووية الأمريكية "كونيكتيكوت" عن الطفو فوق سطح الماء في القطب الشمالي بسبب الغطاء الجليدي ، بينما تمكنت غواصة أخرى من طراز "هارتفورد" (إس إس إن768) من اختراق الجليد "الصورة المرفقة" ، لكنها مالت باتجاه المؤخرة و تأذى بدنها خلال خروجها من تحت الجليد.

بالرغم من أن سمك الجليد، كما يبدو في الصور، لا يتجاوز 40 سم. وكانت الغواصات تنفذ توجيه الضربات الصاروخية ضمن إطار مناورات " ICEX-2018" في القطب الشمالي.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الحادث ليس الأول، الذي تتعرض له غواصة "هارتفورد"، ففي آذار/مارس من عام 2009، اصطدمت الغواصة بسفينة النقل البرمائي "نيو أورلينز" في مضيق هرمز. وأسفر الحادث عن إصابة 15 فردا من طاقم الغواصة وتسرب 25 ألف غالون من الديزل في البحر.

وتجدر الإشارة إلى أن الغواصات الروسية، مثل "أكولا" و"أنتي"، التي صممت خصيصا للعمل في ظروف القطب الشمالي، قادرة على كسر الجليد، الذي تصل سماكته إلى 2.5 متر