أبراج يوم الجمعة 2018/3/23 من خبيرة الفلك والأرقام سمر عمران

مولود ٢٣/ ٣: نظرة إيجابية ويبحث عن الحق والاخلاص بالحب، مسؤول وغير حاقد يعيش حياته بجدية دائم الامل باسعاد من يحب، افعاله على مستوى الامانة والحكمة والصدق، سنة جيدة واسفار انفراجات ترقية، تحصل على ما تريد، في الشهور القادمة ترتقي سلم النجاح احسب خطاك وتساؤلات كثيرة حول حقيقة مشاعرك مع المقربين وعمقها، كن حذر هذه السنة، ترتاح بنهاية السنة، غياب لبعض الاحبة في نهاية السنة

جهينة نيوز-خاص:

الحمل: تقوم ببعض اللقاءات والدعوات والاحتفال مع الاصدقاء، يحمل لك حماس يغمرك وتجد العون والمساعدة في تحقيق هدف لك ويوم جيد للدراسات والامتحانات، تعبر عن رايك للوصول الى نتائج إيجابية، لا تتحدى الاقدار لان القمر بالجوزاء يساعدك

الثور: نهار قوي لتحل مشاكلك المادية والمعنوية، تستطيع تخطي الصعوبات بعملك وخاصة اذا تعلق الامر بخبر مادي، تترك بصمات تؤثر على مجرى امورك، سلوكك واهواؤك مادية لذلك توخى الحذر في مصاريفك، للبعض تحل مسائلك المادية بإيجابية وتربح

الجوزاء: القمر ببرجك، انت اكثر قدرة على النقاش وضبط الانفعالات والانفتاح على الجهات الفاعلة المؤثرة وترك بصمات واضحة وجديدة على بعض الاتصالات، كن متسامح لتنهي خصام او عداوة ما، تتساعد على التواصل والتغييرات وخاصة على صعيد شكلك الخارجي، شعبيتك متصاعدة والاجواء داعمة

السرطان: هادى وتقوم بعملك العادي، يوم مزاجي فيه بعض خيبات الامل والتأجيل، لا ترهق نفسك، تعرض صحتك للخطر، يوم كسول انتبه من المجازفات، تسمع اخبار متاخرة، فرصك هادئة ويحمل لك اليوم شسء جديد يزرع بنفسك خيبات الامل

الأسد: يوم للنشاط يمكنك القيام ببعض الدعوات واللقاءات والاحتفال بأفكارك والاستمتاع بوقتك مع الاصدقاء، تلتقي بوجه جديد لم تره منذ فترة، لا تهمل هذا النهار لان أهدافك أصبحت أوضح من قبل، يوم متفائل وفيه تفاعل مع الناس تتحظث عن اتفاقيات تحدث في الخارج، اطلب امنيه تتحقق اليوم

العذراء: نهار للعمل مصحوب ببعض العرقلات والمسؤوليات الجديدة، تتقاتل مع شخص مسؤول عنك او مسؤول بالبيت، ترتكب اخطاء مع المسؤولين عنك، للبعض زيارة طبيب او نزلة سوق وقد يعلو الصوت مع احد من محيطك بسبب نفور في بعض وجهات النظر انتبه للتفاصيل

الميزان: تستقطب النافذين والجهات الفاعلة، تتحرر من قيد تغامر بجهات عديدة تقضي اوقات رومنسية لا تنسى ولا تفوت فرصة، مشروع جديد بيع وشراء تجد مساعدة وتترك اثر إيجابي على صعيد خبر او مقابلة النجاح حليفك تستقبل زوار اعط أجمل ما عندك، موضوع قانوني او ورقة مالية

العقرب: تستعيد الهناء والراحة، يومان يحملان لك بعض الاخبار الجيدة والطيبة والانعطافات الايجابية، امورك تتحسن على صعيد الامور المالية فواتير واستحقاقات، نهار للتنفيذ والتغيير، نهارك يحمل لك بعض الافكار والرجوع للماضي ركز على الامور الامالية ومجهودك الشخصي يمهد للنجاح

القوس: تجد حل لمشكلة او تتولى عملية شرائية او تدفع مستحقات او استثمار شراكة، تجنب المواجهة لا فائدة منها، تسمع عن تاجيل او احد يقدم لك تحليل غير منطقي او تجد نفسك مضطر للتعامل مع بعض الاهواء المتناقضة

الجدي: عمل كثير وتراكم اعمال، تنقل او تريد امر من شخص في محيطك، تفقد مزاجك او اعصابك نهارك يحمل لك بعض القلاقل التي تثيرها او تسبب لنفسك بعض الخسائر اعتن بصحتك، تتأرجح بين الإيجابية والسلبية، يتبلور لك مشروع خلاق لا تتحدى السلطات ومواقع النفوذ

الدلو: يوم جيد تمتع بهذا النهار بإمكانيات ذهنية لصالحك، استغل ووظف الطاقة بالسهرات والتسلية واللهو، لقاء معنوي او مادي هدف تجاري او هدف تحارب من اجله تستفيد، صوتك مسموع وللبعض خبر اولاد او اهتمام بتغيير ديكورات على صعيد مكان، ابتعد عن التوتر والنرفزة لانك ستدرس تقصيلات العقود او المستندات تحقق تطورات جديدة ومهمة

الحوت: انت كالطير يرقص مذبوحا من الالم بسبب العرقلات والاجواء المحاصرة، مهاراتك المعهودة تقف معك كالحاجز، اخفاء لمشاعرك الحقيقية وتكون لين وتتفادى النقاشات، مشكلة نفسية او صحية، نزاعات عائلية او مهنية تشوش عليك، يطرأ ما يبعثر مشاريعك، لا تترك المشاعر تؤثر عليك