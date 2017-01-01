الولايات المتحدة تفتح مركز تدريب جديدا لمكافحة الإرهاب في الأردن

جهينة نيوز

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، عن فتح الولايات المتحدة مركز تدريب جديدا لمكافحة الإرهاب بالعاصمة الأردنية عمّان.

وحاء في بيان صدر عن الوزارة أن وظيفة المركز الذي تم تمويل بنائه في إطار برنامج أمريكي خاص بمواجهة الإرهاب، هي التدريب على التعامل مع الأزمات الأمنية والتفجيرات، والتحري عن هذه الحوادث، إضافة إلى تقديم خدمات طبية للمتضررين.

وأشار البيان إلى أن الأردن تحول إلى ميدان تدريب ذي أبعاد إقليمية لموظفين أمنيين لأكثر من 20 دولة. وبحسب الوزارة فإن عمل المركز الجديد سيعزز مكافحة الإرهاب في المنطقة.

و يذكر أن الاردن تحول الى قاعدة عسكرية للناتو و قوات الاحتلال الامريكي التي إحتلت منطقة التنف السورية إنطلاقاً من الاراضي الاردنية و تنقل الامدادات اليها و لمسلحي داعش من الاردن.