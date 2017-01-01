مواصفات مذهلة للصاروخ اليمني الجديد لايمكن إعتراضه – صور

جهينة نيوز

قامت القوة الصاروخية اليمنية بإطلاق صاروخ جديد على شركة ارامكو في نجران في معرض الرد اليمني على العدوان السعودي الامريكي على اليمن يعمل بالوقود الصلب.

هذا و كشفت القوة الصاروخية اليمنية أن الصاروخ الجديد بدر-1 العامل بالوقود الصلب صاروخ أسرع من الصوت و تعادل سرعته 4.5 ماخ و هو ما يزيد عن 5000 كلم بالساعه و بالتالي لا يمكن إعتراضه مما يعني عن قفزة تقنية عالية حققها مركز الدراسات والبحوث التابعة للقوة الصاروخية اليمنية, هذا و نشرت القوة الصاروخية اليمنية بيان أكدت فيه أنه لا سقف للانجازات العسكرية اليمينية لردع العدوان.

و فيما يلي بيان القوة الصاروخية اليمنية و بعض الصور للصاروخ بدر-1:

قال الله تعالى” ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ ).

وإذ نحمده عز وجل على عظيم فضله، نعلن إزاحة الستار عن الصاروخ الباليستي بدر1، يعمل بالوقود الصلب، منطلقا في مضمار المواجهة بسرعة (4.5 ماخ) وفاعلية عالية، وإن الضربة الموجهة لشركة أرامكو في نجران تعتبر تدشينا للجيل الأول من منظومة بدر الباليستية محلية الصنع، وبجهود مثمرة لمركز الدراسات والبحوث التابعة للقوة الصاروخية وعليه نؤكد الآتي:

-استعدادنا لاقتحام العام الرابع من الموجهة بثقة في الله أكبر، وقدرات صاروخية نوعية يسكون أثرها الملموس إن شاء الله في الميدان.

-إننا نأخذ على عاتقنا أن تطال القوة الصاروخية جميع منشآت العدو ردا على عدوانه وحصاره وجرائمه البشعة بحق شعبنا العزيز، وما لحق من دمار بمنشآت اليمن العامة والخاصة.

-إن مساعينا لامتلاك قوة دفاعية رادعة لا تقف عن سقف أو تتقف عند حد، وأنه كما طال أمد العدوان والحصار تعاظمت قدراتنا الصاروخية، وذلك يفرض على العدو أن يأخذ في علمه أن مختلف إجراءاته للنيل من القوة الصاروخية ما هي إلا محاولات بائسة ستبوء جميعها بالفشل بأذن الله.

-عهدنا للقيادة والشعب والشهداء الأبرار والأسرى والرحى الأبطال أن نبذل قصارى الجهود لرفع المستوى بما يجعل القوة الصاروخية يدا ضاربة يحسب لها الأعداء ألف حساب.