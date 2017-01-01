"فيلق الرحمن" يعلن عن وقف اطلاق النار ويفاوض الجيش للخروج من الغوطة

جهينة نيوز:

أفادت وسائل اعلام محلية، اليوم، بأن ميليشيا "‏فيلق الرحمن" أعلنت وقف اطلاق نار في القطاع الأوسط في الغوطة (عربين، زملكا، عين ترما، حزة، وجوبر) منذ الساعة 12 ليلاً من الليلة للتفاوض مع الجيش السوري من أجل الخروج من الغوطة الشرقية لدمشق.

وفي وقت سابق من اليوم أفاد مصدر ميداني بأن عمليات الجيش السريعة والمتقدمة أجبرت عدة فصائل مسلحة على الإستسلام والإنخراط بصفوف الجيش، حيث شاركت مجموعات تابعة للشيخ "بسام الضفدع" قوات الجيش في الهجوم الذي شنه على #عين_ترما.

وتابع المصدر: تشكلت هذه المجموعة ويبلغ قوامها 400 مقاتل واندرجت تحت مايسمى "لجان المصالحة" وسهلت هذه المجموعة دخول القوات السورية إلى مواقع وتحصينات يتمركز بها مايسمى "فيلق الرحمن"الإرهابي في الأجزاء الغربية من مدينة #كفربطنا ومنطقة الوادي الزراعية.

فيما أشارت مصادر أخرى الى أن 300 مقاتل انشقوا دفعة واحدة من "فيلق الرحمن" أمس الأربعاء وقادوا اقتحام و تمشيط المدينة وتسهيل سيطرة القوات السورية عليها وقد التفت مجموعة مؤلفة من 25 مقاتلاً تابعة للفصيل وسلموهم لقوات الجيش المتقدمة من جسرين.

وقد ظهر "بسام الضفدع" بفيديو يستقبل به عناصر الجيش العربي السوري في المدينة والجدير بالذكر أنه من أبناء مدينة كفربطنا.