العراق يدين الغارات التركية على شمال البلاد

جهينة نيوز

على خلفية غارات تركيا الجديدة على شمال العراق أدانت بغداد استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية وأكدت أنها "لا تخدم" تطور العلاقات بين البلدين.

وقال ‏المتحدث الرسمي باسم الخارجية العراقية، أحمد محجوب، في بيان صحفي، إن الوزارة "تدين استمرار الاعتداءات والتجاوزات على الحدود العراقية من قبل القوات التركية، وآخرها القصف الذي طال قرى ماوان وقسان وسركينان بقضاء سوران التابع لمحافظة أربيل، ما أدى إلى استشهاد عدد من المواطنين المدنيين العزل".

وأضاف محجوب: "الوزارة تستنكر استمرار هذه التجاوزات التي تطال المدنيين العزل من أبنائنا في كردستان، والتي لا تخدم تطور العلاقات ما بين البلدين الجارين".

كما جاء في البيان أن الخارجية العراقية "تؤكد موقفها الرافض لتواجد أي قوات على الأراضي العراقية أو محاولة القيام بعمليات عسكرية من قبل أي دولة من دول الجوار".