الدفعة الأولى من حافلات مسلحي "أحرار الشام" تنطلق من حرستا باتجاه ادلب

جهينة نيوز:

انطلقت منذ وقت قليل الدفعة الأولى من الحافلات التي تقل مسلحي ميليشيا "أحرار الشام" من مدينة حرستا في الغوطة الشرقية باتجاه محافظة إدلب شمالي سوريا.

وذكرت وكالة سانا، أن العدد النهائي للخارجين من حرستا اليوم 1580 شخصا من بينهم 619 رجلا منهم 413 مسلحا بالإضافة إلى 385 امرأة و 586 طفلا عبر 30 حافلة.

وذكرت مصادر مطلعة أن نقطة تسليم واستلام حافلات المسلحين المغادرين لحرستا مع عائلاتهم ستكون عند قلعة المضيق في شمال مدينة حماة القريبة من إدلب، وهي المحطة الأخيرة لمسلحي حركة "أحرار الشام" الذي خرجوا من الغوطة باتفاق مع الحكومة السورية.