ماكرون: تركيا تنتهك سيادة الدولة السورية

جهينة نيوز

جدد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، موقف بلاده الرافض للعملية، التي تنفذها تركيا في منطقة عفرين شمال سوريا، معتبرها توغلا في أراض دولة ذات سيادة, دون أن يشير الى قيام بلده ضمن التحالف الامريكي بإنتهاك سيادة سورية.

وقال ماكرون، في تصريحات أدلى بها اليوم الخميس عشية انطلاق أعمال قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل والتي من المقرر أن تناقش عددا من القضايا الدولية الملحة بينها الوضع في سوريا: "إن موقفي كان واضحا دائما فيما يتعلق بقضية منطقة عفرين، أعتقد أن علينا أن نأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية لتركيا، وهذا أمر بديهي، لكننا لن نؤيد أبدا أي تدخل في دولة ذات سيادة مثل سوريا، على الرغم من أنها في حالة حرب".

وتابع ماكرون: "لن نوافق على ما يمثل انتهاكا لقرار الأمم المتحدة (حول إعلان هدنة على كامل أراضي سوريا لمدة شهر واحد) والذي دعمنا تبنيه".