صور - ناشطون ينشرون صور مدرعات جديدة كلياً في سورية

الخميس, 22 آذار 2018 الساعة 20:04 | شؤون محلية, أخبار محلية

صور - ناشطون ينشرون صور مدرعات جديدة كلياً في سورية

جهينة نيوز

نشر ناشطون سوريون على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي صور تظهر فيها عربات بي ام بي 2 المدرعه جديدة كلياً و بنسختها الحديثة يعتقد أنها وصلت الى القوات السورية مؤخراً علماً بأن هذه المدرعه قد شاركت في كل المعارك التي خاضتها القوات السورية, و لكن تأتي هذه الصور بعد أيام على نبأ مرور سفينة شحن روسية تحمل إمدادات عسكرية للجيش السوري تم رصدها في مضيق البوسفور.

و يذكر أن عربة نقل الجنود و القتال بي ام بي-2 صنعت لأول مرة في العهد السوفيتي و خضعت للعديد من التطويرات وزنها 14 طن و تحمل مدفع رشاش عيار 30 ملم بمدى 4 كلم على الارض و 2.5 كلم في السماء و هي عربة برمائية تسير بسرعه 65 كلم على الطريق و 50 كلم في الطرق الوعرة و 7 كلم في الماء و يمكنها لسير لمسافة 600 كلم قبل التزود بالوقود, و لها رشاش عيار 7.62 و يمكن تزويدها بأسلحة إضافية .


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