مصرع صیادین ایرانیین اثنین بنیران خفر سواحل تركمنستان

جهينة نيوز

اعلن قائ مقام میناء تركمن بمحافظة كلستان شمالي ایران ان فریق صید مؤلف من 4 افراد من هذا المیناء تعرضوا لاطلاق نار من جانب خفر السواحل التركمنستاني حینما كانوا منهمكین بعملیة الصید عند الحدود المائیة بین البلدین، ما ادى الي مصرع اثنین منهم.

وقال الیاس هیوة جی في تصریح ادلى به لوكالة 'ارنا' مساء الاربعاء، ان هؤلاء الصیادین الذین هم من اهالی میناء تركمن دخلوا بحر قزوین مساء الثلاثاء لغرض الصید الا انهم تعرضوا لاطلاق النار من خفر السواحل التركمنستاني لتواجدهم في الحدود المائیة بین ایران وتركمنستان.

واضاف، انه وفقا للمعلومات الواصلة فان احد الصیادین قد لقي مصرعه علي الفور وتوفي اخر لاحقا بسبب شدة الجراح التي اصیب بها فیما الصیادان الاخران هما الان معتقلان لدي خفر السواحل التركمنستاني مع الزورق والجثتین