الموت يغيب بطل روسي شارك في حرب تشرين التحريرية

جهينة نيوز

غيّب الموت بطل الاتحاد السوفيتي وخبير الطيران، غيورغي موسولوف، عن عمر ناهز 92 عاما، بعد حياة حافلة بالعمل والإنجازات.

وخدم الطيار في الفترة ما بين عام 1953 وعام 1962 في مكتب "ميغ" للتصاميم، حيث اختبر 18 مقاتلة تجريبية وشارك في اختبار مقاتلات "ميغ-17" و"ميغ -19" و"ميغ-21" التي أسهمت كثيرا فيما بعد في تعزيز قدرة سلاح الجو السوفيتي، وشاركت في حروب ونزاعات مسلحة كثيرة، بدءا من حرب فيتنام وانتهاء بحرب تشرين.

أما مقاتلة "ميغ-21" الأسطورية السوفيتية، فذاع صيتها في جميع أنحاء العالم واستخدمتها قوات جوية في كثير من الدول. ولا تزال تلك المقاتلة التي منحها الطيار موسولوف شهادة الطيران، تدافع إلى الآن عن سلامة الأجواء السورية.

وبرع موسولوف في الطيران بإتقانه التحليق بما يزيد على 50 نوعا من الطائرات الحربية والمدنية، حيث حطم 6 أرقام عالمية و3 أرقام مطلقة (لا مثيل لها إلى الآن) للاتحاد السوفيتي. وحقق جزءا من تلك الأرقام في النماذج الأولى لمقاتلة "ميغ-21" النفاثة.

ومنح غيورغي موسولوف عام 1960 لقب بطل الاتحاد السوفيتي لقاء شجاعته التي أبداها لدى اختبار الطائرات الحربية. كما منح وسام النجمة الحمراء وميدالية الاستحقاق القتالي.

وتمتع الطيار موسولوف بسمعة كبيرة بين أصدقائه وزملائه في الاتحاد السوفيتي وخارجه. وجمعته علاقة صداقة متينة مع رائد الفضاء الأول يوري غاغارين. كما كان الراحل وجها للطيران السوفيتي، إذ نشرت الصحف الأجنبية مرارا صورا فوتوغرافية لغيورغي موسولوف مرتديا خوذة الطيار.

المصدر: روسيسكايا غازيتا