ظاهرة ضرب الـأزواج تتزايد في هذا البلد؟؟

جهينة نيوز

انتشرت ظاهرة ضرب الزوجات للأزواج في ​الجزائر​ ما اثار قلقا اجتماعيا، بعد أن بلغت إصابات بعضهم مستوى أقلق الأوساط الطبية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "الشروق الجزائرية" أنّ أكثر من 2000 شهادة طبية أُعطيت لرجال تعرضوا للضرب من طرف الزوجات.

و أنّ المستشفى تستقبل اسبوعياً 3 رجال أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، جراء تعرضهم للاعتداء بالضرب من طرف الزوجة، وقال إن غالبية هؤلاء الرجال الذين يقصدون المصلحة للاستفادة من شهادات العجز الطبي، والتي تثبت درجة الإصابة والتعنيف، أزواج لم تتعد مدة زواجهم العامين، وهم مرتبطون بنساء لديهن مستوى ثقافيا ووظائف محترمة.