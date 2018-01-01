فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو يرتفع لأعلى مستوى منذ 4 أشهر

جهينة نيوز:

ارتفع فائض ​الحساب الجاري​ ب​منطقة اليورو​ بأكثر من التوقعات في كانون الثاني الماضي، مُسجلاً أعلى مستوى منذ 4 أشهر.

وكشفت بيانات صادرة عن ​البنك المركزي الأوروبي​، أن فائض الحساب الجاري بمنطقة اليورو صعد إلى مستوى إلى 37.6 مليار يورو في يناير، مقابل 29.9 مليار يورو في كانون الأول السابق له. وكانت توقعات المحللين قد أشارت إلى أن فائض الحساب الجاري سيرتفع عند 30.2 مليار يورو.

وسجل فائض الحساب الجاري في منطقة اليورو خلال كانون الثاني الماضي نحو 3.6% من إجمالي ​الناتج المحلي​، مقابل 3.3% في الفترة نفسها في 2017.

وذكر البيان أن الميزان السلعي والخدمي والدخل الأساسي حققا فائضاً في شهر كانون الثاني، فيما واصل الدخل الثانوي تسجيل العجز خلال نفس الفترة بقيمة 9.8 مليار يورو.