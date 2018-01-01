اليمن ينجح بإختبار صاروخ جديد على هدف سعودي

جهينة نيوز

أطلقت القوة الصاروخية اليمنية اليوم الخميس صاروخا باليستيا جديدا قصير المدى على شركة أرامكو السعودية في نجران.

وكشفت القوة أن الصاروخ الذي استهدفت به شركة أرامكو هو من طراز بدر1 في أول إعلان عن هذا الصاروخ محلي الصنع, و في بيان آخر أكدت القوة الصاروخية أن الصاروخ متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب.

من جهته قال ناطق الجيش العميد شرف لقمان إن تحالف العدوان يدرك تطور القدرات العسكرية الرادعة، والعمل جار لتطويرها، مؤكدا بالقول " نحن اليوم أقوى وأكثر ثباتا بفضل الله والعام المقبل عام الانتصار".

وكانت الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية قد أعلنت يوم أمس الأربعاء عن إصابة طائرة حربية من طراز F15، تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في أجواء محافظة صعدة شمالي البلاد بصاروخ مطور محليا.