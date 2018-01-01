التوقيع على إنشاء منطقة التجارة الافريقية

جهينة نيوز

وقعت 50 دولة أفريقية على اتفاقية إنشاء منطقة التجارة الأفريقية الحرة، وبرتوكول حرية التنقل للأفراد والبضائع، بين دول القارة السمراء.

جاء ذلك خلال القمة الأفريقية الاستثنائية المنعقدة بالعاصمة الرواندية كيغالي في 21 آذار

وفيما وقعت على الاتفاقية 50 دولة أفريقية من إجمالي 55 دولة أعضاء بالاتحاد الأفريقي، امتنعت كل من نيجيريا، وإريتريا، وغينيا بيساو، وبورندي، وسيراليون، عن التوقيع.

وانطلقت بالعاصمة الرواندية كيغالي، الأربعاء، القمّة الأفريقية الاستثنائية الخاصة بإطلاق منطقة التجارة الأفريقية الحرة وتستمر ليوم واحد، وشهدت توقيع رؤساء الدول والحكومات على الاتفاقية.