إضراب الموظفين في فرنسا يشل الحياة العامة

جهينة نيوز

تشهد فرنسا، اليوم الخميس إضرابا لموظفي قطاعات عامة، خصوصا السكك الحديدية والمطارات والمدارس.

وتطالب النقابات الداعية إلى الإضراب بتعديل عدد من الإصلاحات، أعلنت الحكومة عنها ولم تلق قبولا بين العاملين في القطاع العام، حسب فرانس 24.

وأدى الإضراب إلى شلل عام في السكك الحديدية والمطارات والمدارس.

وقال رئيس الشركة الوطنية للسكك الحديدية إن إضراب العاملين يؤثر على أكثر من 50 % من حركة القطارات.

وكانت 7 نقابات عمالية دعت إلى يوم من "التعبئة" في القطاع العام للاحتجاج على خطط الحكومة لإصلاح الإدارة العامة، وخفض الإنفاق، ينتهي الإضراب الذي بدأ مساء أمس الأربعاء صباح الغد الجمعة.

وتريد الحكومة تمرير عدد من الإصلاحات بنظام المراسيم الذي لا يشترط موافقة البرلمان على "الإصلاحات".

وقالت ناتالي ماكارسكي رئيسة فرع نقابة "سي إف إي-سي جي سي" بالقطاع العام إنها تأمل في مشاركة "أكبر عدد منا في الإضرابات".