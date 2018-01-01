إنييستا ينوي اعتزال اللعب دولياً بعد مونديال روسيا 2018

جهينة نيوز:

أعلن لاعب وسط برشلونة والمنتخب الاسباني لكرة القدم اندريس انييستا الخميس انه ينوي اعتزال اللعب دوليا بعد المشاركة في مونديال 2018 الذي تستضيفه //روسيا// من 14 حزيران/يونيو الى 15 تموز/يوليو.

واكد انييستا في المقابل انه لم يتخذ بعد قرارا بترك برشلونة والانضمام الى ناد صيني.

وصرح قائد برشلونة لاذاعة "كادينا سير" المحلية "الان، وتحت ضغط السن، قد يكون الظهور الاخير لي مع المنتخب (في المونديال) اذا شاء الله ذلك".

واضاف انييستا البالغ 33 عاما "الامر مشابه قليلا لما قد يحصل لي مع النادي. لا استطيع ان ابقى معه فقط من اجل البقاء".

وسرت شائعات في الاونة الاخيرة حول احتمال انتقال انييستا الى الدوري الصيني، لكنه اكد ردا على سؤال وبعد برهة من التفكير انه لم يتخذ بعد اي قرار في هذا الشأن.

واوضح خلال تجمع للمنتخب استعدادا لمواجهة المانيا ثم البرازيل وديا، "ان ابقى، فذلك لاني اشعر بأني جاهز بنسبة 200% في كل المجالات، وان لم افعل ذلك، فلأني اعتبر نفسي غير قادر (على البقاء)".

وشدد على ان "هذه اللحظة ستأتي عاجلا ام آجلا، لكني لم اقرر بعد"، مشيرا الى انه سيبلغ برشلونة بقراره النهائي قبل 30 نيسان/ابريل.

وكان انييستا وقع الخريف الماضي عقدا "مدى الحياة" مع النادي الذي امضى مسيرته معه، وهذا امر مستغرب في عالم كرة القدم يتيح له ان يختار بنفسه متي يترك نادي بداياته.

المصدر أ ف ب