4 شهداء و 9 جرحى بسقوط 15 قذيفة صاروخية على أحياء دمشق

الخميس, 22 آذار 2018 الساعة 16:28 | شؤون محلية, أخبار محلية

4 شهداء و 9 جرحى بسقوط 15 قذيفة صاروخية على أحياء دمشق

جهينة نيوز:

استشهد 4 اشخاص واصيب 9 آخرون بسقوط 15 قذيفة صاروخية أطلقتها الميليشيات المسلحة على أحياء سكنية في دمشق اليوم الخميس.

وأفاد مصدر ميداني بان مصدر الصواريخ المحلية الصنع التي استهدفت احياء العاصمة دمشق اليوم من #عربين في الغوطة الشرقية، مؤكدا ان الجيش السوري قام بالرد الفوري واستهداف برشقات صاروخية وضربات جوية لتلك الراجمات و تم تدمير معظمها.

هذا وتوزعت القذائف الصاروخية في أحياء #دمشق على شارع الثورة- محيط جسر الرئيس- جسر فكتوريا- ساحة الشهبندر- شارع الحمرا- برزة- ساحة المرجة- شارع العابد.


أخبار ذات صلة


اقرأ المزيد...
أضف تعليق

تصنيفات الأخبار الرئيسية

  1. سياسة
  2. شؤون محلية
  3. مواقف واراء
  4. رياضة
  5. ثقافة وفن
  6. اقتصاد
  7. مجتمع
  8. منوعات
  9. تقارير خاصة
  10. كواليس
  11. اخبار الصحف
  12. منبر جهينة
  13. تكنولوجيا