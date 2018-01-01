4 شهداء و 9 جرحى بسقوط 15 قذيفة صاروخية على أحياء دمشق

جهينة نيوز:

استشهد 4 اشخاص واصيب 9 آخرون بسقوط 15 قذيفة صاروخية أطلقتها الميليشيات المسلحة على أحياء سكنية في دمشق اليوم الخميس.

وأفاد مصدر ميداني بان مصدر الصواريخ المحلية الصنع التي استهدفت احياء العاصمة دمشق اليوم من #عربين في الغوطة الشرقية، مؤكدا ان الجيش السوري قام بالرد الفوري واستهداف برشقات صاروخية وضربات جوية لتلك الراجمات و تم تدمير معظمها.

هذا وتوزعت القذائف الصاروخية في أحياء #دمشق على شارع الثورة- محيط جسر الرئيس- جسر فكتوريا- ساحة الشهبندر- شارع الحمرا- برزة- ساحة المرجة- شارع العابد.