اول رحلة بين الهند و”إسرائيل” عبر الأجواء السعودية

جهينة نيوز

أعلنت شركة الخطوط الجوية الهندية اليوم أن اولى رحلاتها المباشرة إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي مرورا بالأجواء السعودية ستنطلق اليوم وذلك في مؤشر جديد على العلاقة المشبوهة التي تربط السعودية بكيان الاحتلال .

وكان رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو كشف في السادس من الشهر الجاري أن النظام السعودي سمح لشركة طيران الهند بالتحليق عبر مجاله الجوى فى رحلاتها من وإلى الكيان.

وقال المتحدث باسم الخطوط الهندية برافين بهاتناغار لوكالة فرانس برس “سنقوم اليوم بإطلاق أول رحلة مجدولة للطيران من نيودلهي إلى تل أبيب مباشرة وسوف نحلق فوق الأراضي السعودية” مشيرا إلى حصول الشركة على تصريح من الهيئة التنظيمية الهندية يفيد بان الرحلات ستستخدم المجال الجوي السعودي للوصول إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وتعتزم الشركة تسيير ثلاث رحلات أسبوعية باستخدام الأجواء السعودية من وإلى الكيان الإسرائيلي.

وأوضح مسؤول آخر في الخطوط الهندية طالبا عدم ذكر اسمه تفاصيل المسار الجوي وقال “ستتوجه الرحلات من نيودلهي باتجاه بحر العرب قبل دخولنا شبه الجزيرة العربية” لافتا إلى أن “وقت الطيران فوق المجال الجوي السعودي سيستغرق نحو ساعتين وستحلق الطائرة حول العاصمة الرياض لتصل إلى إسرائيل”.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية ومسؤولون من كيان الاحتلال أن ولي عهد النظام السعودي محمد بن سلمان زار “إسرائيل” سرا على رأس وفد سعودي مطلع الشهر نفسه.