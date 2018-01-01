الناتو يدعو روسيا للرد على أسئلة لندن المتعلقة بقضية سكريبال

جهينة نيوز

دعا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الخميس، روسيا للرد على أسئلة لندن حول واقعة سكريبال.

وقال ستولتنبرغ للصحفيين: "نحن ندعو روسيا للرد على كل الأسئلة الموجهة من قبل بريطانيا. نحن نريد أن يتم تسليم كل تفاصيل البرنامج الكيميائي إلى منظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية".

يذكر أن الشرطة البريطانية عثرت على الضابط السابق في الاستخبارات العسكرية الروسية، سيرغي سكريبال، الذي عمل لصالح الاستخبارات البريطانية وابنته يوليا، مغمى عليهما عند مركز تجاري في مدينة سالزبوري البريطانية في الـ 4 من آذار / مارس الجاري.

ويوجه الجانب البريطاني الاتهامات إلى روسيا بتورطها في تسميم سكريبال وابنته، بمادة شالة للأعصاب "آ-234"، فيما ينفي الجانب الروسي ذلك بشكل قطعي.

من جانبها، نفت روسيا مرارا وتكرارا علاقتها بهذا الحادث، معللة السبب بأنها تخلصت من كل الأسلحة الكيميائية لديها وفقا لمنظمة حظر استخدام الأسلحة الكيميائية.

سبوتنيك