"يوتيوب" تفرض قيوداً على فيديوهات الاسلحة النارية

الخميس, 22 آذار 2018 الساعة 14:35 | تكنولوجيا, إنترنت

جهينة نيوز:

أعلنت "​يوتيوب​" عن تعديلات على سياساتها فيما يخص المحتوى الذي يعرض الاسلحة النارية حيث سيقوم الموقع بحظر بالتعامل مع الفيديوهات المحظورة التي تتجاوز القيود الجديدة .

وتشمل المحظورات الجديدة أي فيديوهات تروج لتصنيع أو بيع الاسلحة النارية او حتى بعض الاكسسوارات كذلك الروابط التي توصلك لأي متجر يبيع الاسلحة والرصاص .

كما يشمل المنع الفيديوهات التي تشرح طريقة استخدام السلاح وتحويله الى الوضع التلقائي او طريقة تركيب الذخيرة والملحقات مثل كاتم الصوت وحتى طريقة تجميع السلاح وغيرها .

ونزهت "يوتيوب" انه ومنذ اليوم يمكنك الابلاغ عن أي محتوى ينتهك هذه السياسات وستقوم بحظره مباشرة.


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