الكرملين: أمامنا طريق طويل قبل أي انفراجة في علاقاتنا مع أمريكا

جهينة نيوز

حذر الكرملين يوم الخميس من الحديث عن انفراجة في العلاقات الروسية الأمريكية رغم احتمال عقد اجتماع بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين في مؤتمر صحفي عبر الهاتف ”دعونا لا نتحدث عن أي انفراجات.. أولا يجب أن نتحدث عن نقطة بداية للمضي في الحوار. أمامنا طريق طويل قبل تحقيق أي انفراجة“.

ويوم الثلاثاء هنأ ترامب بوتين على إعادة انتخابه وقال إنهما ربما يجتمعان قريبا مع تزايد التوتر في العلاقات بين البلدين بسبب مزاعم تدخل موسكو في النظام الانتخابي الأمريكي.