أمريكا تتجهز لأمطار قد تسبب انهيارات أرضية!

جهينة نيوز

تجتاح عاصفة سواحل ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مما قد يتسبب في انهيارات أرضية خطيرة في المنطقة، حيث فر الآلاف من منازلهم الواقعة قرب تلال التهمت حرائق غابات هـــائلة كل النبــاتات فيها.

وقال خبراء طقس ومسؤولون محليون إن من المتوقع هطول أمطار غزيرة، صباح اليوم الخميس، على سانتا باربرة وفينتورا شمال غربي لوس أنجلوس، حيث جرى إجلاء 25 ألف شخص في الأيام القليلة الماضية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، لقي نحو 21 شخصا حتفهم وأصيب العشرات في انهيارات أرضية وقعت في التاسع من يناير/كانون الثاني بعد هطول أمطار على منطقة مونتيسيتو بسانتا باربرة وحولها.

وبدأ هطول الأمطار المصاحبة لهذه العاصفة، مساء الثلاثاء واستمر حتى الأربعاء. وقال مسؤولون محليون إن من المتوقع أن تصاحب هذه العاصفة أمطار أكثر غزارة بكثير من الأمطار التي هطلت في يناير/كانون الثاني.

ومع استعداد كاليفورنيا لهطول الأمطار، يبدأ الساحل الشرقي للولايات المتحدة التعافي بعد رابع عاصفة ثلجية تضرب المنطقة هذا الشهر والتي أدت لإغلاق مدارس وإلغاء رحلات طيران ووقف خدمات النقل بالحافلات والقطارات في أنحاء المنطقة.

وأفادت وسائل إعلام محلية أن شخصين قتلا في حادثي سير منفصلين.