صورة لفاكهة غريبة تثير مواقع التواصل

جهينة نيوز:

انتشرت بسرعة كبيرة الإنترنت صورة لفاكهه غريبة عبارة عن ثمرة من ثمرات الفراولة الحمراء بداخل ثمرة طماطم مما أدى إلى حيرة كبيرة بين رواد التواصل الاجتماعي وهواة الغرائب على الإنترنت.

وقد ادعى بعض مستخدمي موقع السوسيال ميديا أنها فاكهه “فضائية”، فيما كان البعض أكثر عقلانية وقال إنها فاكهة مهجنة، فيما قال آخرون إنه لا يمكن تحديد نوعها إلا من خلال اللمس، وقال آخر مهووس بأفلام الرعب إن جلدها الخارجي يشبه اللحم، وقد ارتفع مستوى الرعب إلى أقصاه بعد أن تنبأ البعض بأن من سيأكلها سوف يلقى حتفه على الفور.

وكتب المستخدم أحد المستخدمين العقلانيين: “إنها حبة طماطم يتم تربيتها لتكون أكثر ثباتًا من طماطم التقطيع الطبيعية حتى لا تتحلل في الفرن، وتكون البذور خارجة بهذا الشكل حتى يمكن إزالتها بسهولة”.