باريس سان جيرمان يعرض فيراتي على برشلونة

جهينة نيوز:

اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان نادي ​باريس سان جيرمان​ عرض لاعبه الايطالي ماركو ​فيراتي​ على نادي ​برشلونة​ ، بعد فشل الفريق الكتالوني في الحصول على خدمات اللاعب الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة . واضافت الصحيفة الكتالونية ان الفريق الكتالوني حصل على هذا العرض من قبل وكيل الاعمال ​مينو رايولا​ . وكان فيراتي قد نفى الاخبار التي تتحدث عن خروجه من باريس والتي كانت قد نشرتها صحيفة ​ليكيب الفرنسية​ قبل اسبوع ، الا انه عاد وأكد الاخبار لصحيفة الموندو بعد تمكنها من التواصل مع احد المصادر داخل الفريق الكتالوني