باريس سان جيرمان يعرض فيراتي على برشلونة

جهينة نيوز:
اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان نادي باريس سان جيرمان عرض لاعبه الايطالي ماركو فيراتي على نادي برشلونة ، بعد فشل الفريق الكتالوني في الحصول على خدمات اللاعب الايطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية السابقة . واضافت الصحيفة الكتالونية ان الفريق الكتالوني حصل على هذا العرض من قبل وكيل الاعمال مينو رايولا . وكان فيراتي قد نفى الاخبار التي تتحدث عن خروجه من باريس والتي كانت قد نشرتها صحيفة ليكيب الفرنسية قبل اسبوع ، الا انه عاد وأكد الاخبار لصحيفة الموندو بعد تمكنها من التواصل مع احد المصادر داخل الفريق الكتالوني