توقعات بأن تصبح"بتكوين" عملة العالم الموحدة وإنهاء هيمنة الدولار

جهينة نيوز:

توقع الرئيس التنفيذي لشركة "​تويتر​" ومقدم خدمات الدفع "​سكوير​" جاك دورسي سيطرة "​بتكوين​" على مكانة ​الدولار​ المهيمنة في القطاع المالي العالمي لتصبح عملة الدفع الرئيسية.

وأضاف دورسي خلال مقابلة مع "التايمز"، أن هذا التحول قد يحدث خلال عشر سنوات وربما أقل، مضيفًا: "سيكون للعالم في النهاية عملة موحدة، وسيكون للإنترنت أيضًا عملته الموحدة، وأنا شخصيًا أعتقد أنها ستكون بتكوين".

ورغم إقراره بأن العملة الرقمية الأكبر من حيث القيمة السوقية، تواجه مشاكل في الوقت الحالي، لكن دورسي يرى أن هناك حلول جديدة مقبلة ستحد من العقبات في طريقها خاصة مع تزايد إقبال الناس عليها.