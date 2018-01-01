تعرفوا إلى سر صعوبة قتل الصراصير

جهينة نيوز:

اكتشف مجموعة من العلماء، في معهد علم وظائف النبات والبيئة في الصين، مجموعة من الجينات التي تجعل “الصراصير” كائنا يصعب قتله، حيث يمتلك جينات تساعده على إعادة نمو الأطراف المفقودة، والتكيف مع تناول الطعام السام، والبقاء على قيد الحياة في ظروف قذرة.

بينت الدراسة التي نشرها موقع الديلي ميل أن الصراصير تملك جينات تسمح لها بالقيام بكل شيء من تناول الطعام السام، إلى إعادة نمو الأطراف المفقودة، والتكيف في ظروف صعبة.

وقالت الدراسةأيضا، أن الصرصور الأمريكي (Periplaneta americana) جيناته تجعل منه كائنا يصعب تدميره، وأشار أحد الدارسين أنه في المجموع تمتلك تلك الكائنات 20 ألف جين، وهو نفس عدد الجينات لدى البشر.

وللصراصير أيضا جينات تجعلها قادرة على التأقلم مع الروائح القذرة، ولديها جينات أخرى تعمل كنظام لإزالة السموم، أي أنها لا تمرض إذا أكلت طعامًا سامًا ويمكنها محاربة الأمراض كما أن لديها جينات تمكنها من إعادة نمو الأطراف إذا ما تم قطعها.

وكشف الباحثون أيضا، في العام الماضي، عن أن إناث الصراصير، مرنة لدرجة أنها لا تحتاج إلى شريك ذكر للتكاثر، حيث استخدم العلماء اليابانيون 15 أنثى عذراء، لإنتاج مستعمرة نسائية بالكامل تم دمجها معًا، لأكثر من ثلاث سنوات، على عكس الصراصير الذكور الذين يتقاتلون إذا تم جمعهم معًا.