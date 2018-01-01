147 مليون دولار هو ما تحتاجه الكهرباء لتمويل مشاريع الطاقات المتجددة!

جهينة نيوز

بينت وزارة الكهرباء من خلال المصفوفة والإجراءات التنفيذية خلال عام 2018 أنها تعمل على إعداد خطة خلال منتصف العام الجاري للتعاقد مع المركز السوري الأوروبي للصناعات الثقيلة عبر مؤسسة التوليد ومركز بحوث الطاقة مع المركز السوري لدارسة سبل الاستفادة مما ينتجه من عنفات ريحية لإقامة مشاريع لتوليد الكهرباء، وأن الوزارة بصدد تنفيذ محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 1 ميغاواط في دير عطية بعد توفير التمويل اللازم لها، وذلك ضمن إطار زمني 10 أشهر إضافة إلى تنفيذ محطة توليد كهروضوئية باستطاعة 1.26 ميغا واط في منطقة الكسوة بعد توفير التمويل اللازم لها وهي قيد التوسع خلال 12 شهراً.

إضافة إلى أن الوزارة وعلى مدى السنتين القادمتين تسعى لتنفيذ عدد من مشاريع الطاقات المتجددة باستطاعة إجمالية 97.5 ميغا واط بقيمة إجمالية تبلغ 147 مليون دولار تحتاج الى توفير التمويل لهذه المشاريع وتتضمن تنفيذ محطة توليد كهروضوئية في دير علي وفي جندر وفي السويداء باستطاعة 10 ميغا واط لكل محطة منها ومحطة توليد ريحية في قطينة باستطاعة 50 ميغا واط وتركيب لواقط كهروضوئية على اسطح المنازل باستطاعة 10 ميغا واط ومزرعة ريحية في السنديانة باستطاعة 7.5 ميغا واط.

وعلى صعيد المشاريع التقليدية وعدت وزارة الكهرباء وخلال أشهر بتأمين التغذية الكهربائية لمحافظة حلب عبر إعادة تأهيل المجموعة الخامسة باستطاعة 200 ميغاواط وتوريد مجموعات غازية خلال 10 أشهر باستطاعة 5 × 25 ميغاواط.

ووضعت اطار زمني لتأهيل مجموعات تشرين المركبة كل مجموعة على حدة باستطاعة 450 ميغاواط وهي قيد التنفيذ للأعمال وإعادة التأهيل وحددت مدة 10 أشهر لتنفيذ مجموعات غازية في بانياس باستطاعة 5×25 ميغاواط عبر دراسة التعاقد مع شركة مبنا الإيرانية وفق الخط الائتماني و18 شهراً لإعادة تأهيل المجموعة الغازية في محطة توليد بانياس باستطاعة 38 ميغاواط وهي قيد التعاقد.

ووعدت الوزارة كذلك قد تصل 18 شهرا بتنفيذ عدد من مشاريع نقل الكهرباء تتمحور على إعادة تأهيل شبكة النقل المغذية لمحافظة حلب والمنطقة الوسطى ويتضمن المشروع من 3 خطوط باستطاعة 400 ك ف وأخر من 3 خطوط باستطاعة 230 ك ف إضافة إلى محطة تحويل توليد حلب 66/230 ك ف إضافة إلى محطة تحويل حلب 66/230/400 ك ف.

ومن مشاريع الوزارة حسب المصفوفة (التي حصلت «الوطن» على نسخة منها) ربط المحطة الساحلية مع المنظومة الكهربائية، وتتألف مكونات المشروع من محطة تحويل 20/66/230 ك ف وتنفيذ خطين 230 ك ف لتأمين وثوقية المحطات وربط المنظومة الكهربائية مع السدود المائية من خطين 230 ك ف في الثورة – تشرين وتشرين- حلب وتنفيذ مشاريع نقل الكهرباء في المنطقة الجنوبية عبر تنفيذ خطين 400 ك ف وخط 230 ك ف.

وعلى صعيد مشاريع توزيع الكهرباء تنفذ الوزارة مشروع تخفيض الفاقد الفني والتجاري عبر زيادة مقاطع الشبكات والتوسع في استخدام التوزيع على التوتر المتوسط واستبدال العدادات الميكانيكية باللكترونية والقراءة الآلية عن بعد للعدادات وتركيب عدادات على مراكز التحويل وتنظيم حملات واسعة لمكافحة الاستحرار غير المشروع وتركيب طاقة شمسية لمراكز الجباية تشمل 30 كوة جباية في دمشق.