استمرار خروج المدنيين عبر المعابر الإنسانية من الغوطة الشرقية

الخميس, 22 آذار 2018 الساعة 10:54 | شؤون محلية, أخبار محلية

استمرار خروج المدنيين عبر المعابر الإنسانية من الغوطة الشرقية

جهينة نيوز

يستمر خروج المدنيين من بلدات ومدن الغوطة الشرقية عبر معابر إنسانية فتحها الجيش السوري، بإشراف مركز المصالحة الروسي في سوريا.

وتبث وزارة الدفاع الروسية على موقعها الرسمي نقلا مباشرا من ممر حرستا الجديد في الغوطة الشرقية، حيث من المنتظر أن يخرج اليوم آلاف المدنيين من المدينة، بعد أنباء عن التوصل لاتفاق بين الجيش السوري، ومسلحي "أحرار الشام"، وذلك بخروج نحو 1500 مسلح بالإضافة إلى 6000 من أفراد عوائلهم غير الراغبين بتسوية أوضاعهم من حرستا في ريف دمشق، ونقلهم باتجاه الشمال إلى محافظة إدلب.

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 86123 شخصا غادروا الغوطة الشرقية منذ بداية سريان مفعول "الهدنة الإنسانية" في المنطقة، بدعم من مركز المصالحة الروسي.

المصدر: نوفوستي


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